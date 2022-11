​Tres denuncies a la setmana: les xifres de la violència de gènere a la Garrotxa

Tres denúncies a la setmana

Quatre ordres de protecció al mes

Gairebé 300 atencions a dones que han patit violència

Més de 30 trucades en un any al 900 900 120

Aquest 25 de novembre és el Dia Mundial Contra la Violència de Gènere , una data que vol servir per posar en relleu les realitats que viuen les dones maltractades. Ahem fet un recull de dades d'alguns indicadors per. Els números són extrets de l'últim any natural (2021) i de fonts com el Ministeri d'Igualtat , el l' Institut Català de les Dones o el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa . A través de les dades que recullen aquests organismes ens podem fer una idea de la dimensió que té la violència de gènere a la nostra comarca El 2021 es van interposar. Segons dades del Ministeri d'Igualtat, els jutjats d'Olot (que cobreixen únicament tots els municipis de la comarca) van registrar durant l'any passat. Es tracta de la xifra més alta dels últims tretze anys. Des del 2009, el nombre de denúncies per violència de gènere al jutjat d'OlotDes del 2017, cada any s'han registrat un centenar o més de denúncies d'aquesta mena. En el que portem de 2022, de moment, segons el Ministeri, s'han comptabilitzat 52 denúncies.Més enllà de la denúncia, la justícia també recull i atorga ordres de protecció.. Això són entre tres i quatre al mes. D'aquestes 43, 23 van ser acceptades i 20 denegades.Respecte a altres anys, el 2021 és l'any amb més ordres de l'última dècada. Des del 2011 s'han incoat(45% de les quals han estat denegades). En el que portem de 2022, segons les dades del Ministeri d'Igualtat, s'han demanat divuit ordres de protecció per violència de gènere.El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa gestiona el, un servei especialitzat adreçat a dones que ofereix informació, orientació i atenció psicològica i jurídica en l'àmbit personal, social, i de les violències masclistes.. Es van comptabilitzar, la xifra més alta des de la creació del servei el juny del 2010. Això significa gairebé una atenció al dia.El SIAD ofereix atenció psicològica, assessorament jurídic i informació sobre diferents àmbits relacionats amb els drets de les dones. A més, també porta a terme tallers grupals i dinàmiques entre dones que han estat víctimes de violència masclistaDes de fa anys, la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania el telèfon 900 900 120 . Es tracta d'una línia d'atenció telefònica per a les dones en situació de violència masclista o també a familiars i persones del seu entorn. Trucant a aquest número es pot demanar informació de qualsevol cosa relacionada amb les violències de gènere, s'ofereix atenció psicològica, assessorament jurídic, es fa seguiment de casos, s'activa els cossos d'emergència si és necessari o es deriven casos a recursos com el SIAD.Durant el 2021,, la majoria de dones d'entre 30 i 50 anys. Gairebé la meitat (15) van assegurar haver rebut violència física per part de la parella, exparella o el pare. Cap de les trucades va suposar una emergència i la majoria de trucades es van derivar al SIAD de la Garrotxa.En el que portem de 2022, fins al mes de setembre,. El 2020, a causa de la pandèmia la línia va notar un repunt amb 39 trucades, tretze més que el 2019. El 2016 va ser l'any amb més atencions amb un total de 46.