​Les Planes d'Hostoles posa tres habitatges a disposició dels joves del poble

Amb l'objectiu que els joves del poble es quedin a viure al municipi, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha posat a disposició tres pisos que han entrat a formar part del parc d'habitatge públic del municipi. El consistorii ara els posa a disposició dels joves planencs.El lloguer dels tres pisos, situats al carrer Nou de la Vedruna,i el contracte serà per a Els requisits per entrar-hi a viure són: tenir entre 18 i 35 anys, estar empadronat a les Planes des de fa deu anys, preferiblement viure amb parella i tenir uns ingressos mínims de 20.000 euros i un màxim de 60.000.És la primera vegada que l'Ajuntament engega un lloguer social per a joves. "Era una demanda feta pels mateixos joves a través dels pressupostos participatius. Vam anar buscant les oportunitats que sortien i després d'un any ja podem tenir aquests tres pisos", explica, regidor de Comunicació de les Planes.El consistori s'ha trobat que abans d'obrir la convocatòria. Ara tots ells ja poden presentar la sol·licitud per optar a un dels tres pisos. El tràmit es pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament . L'assignació dels habitatges es faràentre els aspirants que compleixin els requisits. S'espera que per Nadal ja s'hagi fet l'adjudicació i els afortunats ja puguin instal·lar-se.