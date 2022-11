​El comitè d'empresa i la direcció de l'Hospital d'Olot acorden crear un grup de treball

No en fan prou amb el 100% de les DPO

Quart dimecres de protestes a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Novament, un centenar de treballadors acompanyats d'usuaris i ciutadans. Aquesta vegada, la concentració ha vingut precedida d'una reunió entre comitè i direcció que ha tingut lloc a les nou del matí i s'ha allargat més de dues hores i mitja.[intext]Durant la trobada,per tal de detectar quines són les àrees més castigades per la falta de personal i analitzar si seria possible convertir contractes parcials en complets. "Manifestem que els treballadors estan fent un sobreesforç. Hem acordat crear un grup de treball entre comitè d'empresa i direcció per identificar els serveis on hi ha més pressió i poder mirar bé si es poden arribar a cobrir jornades completes a la parcialitat que hi ha ara.", diu, presidenta del comitè d'empresa.A la trobada d'aquest dimecres al matí la direcció també ha anunciat als treballadors que amb el tancament del pressupost al mes d'octubre,(retribucions per objectius). També s'ha exposat que s'està esperant una transferència estatal que podria ajudar i que, d'altra banda, també hi ha la possibilitat que l'augment de l'1,5% del sou dels funcionaris perjudiqui el cobrament dels incentius.Malgrat que la direcció ha pujat d'un 30 a un 58% el cobrament de les DPO,: "Encara que cobréssim el 100% no estaríem satisfets. No som mercenaris. Amb quatre diners no ens quedarem satisfets. La nostra màxima prioritat és la inversió en personal, treballar a gust, sense càrrega i sense pressió. Hem de treballar amb bona confiança i comunicació amb els nostres directius.", diu Toberias.Des de fa aproximadament un mes, part dels treballadors de l'Hospital d'Olot surten a protestar cada dimecres a les 12 h davant el centre per reclamar millores laborals. Entre les demandes hi ha el cobrament del 100% de les DPO, la contractació de més personal i la conversió de contractes parcials a complets. Després de la trobada d'aquest dimecres,a l'espera que el comitè comuniqui quins membres estan disposats a formar part del nou grup de treball. Mentrestant, dimecres que bé ja s'ha convocat la que, de moment, serà l'última protesta. El comitè va anunciar que es manifestaria els dimecres de novembre i ara també ha d'estudiar si manté les concentracions o fa més accions.