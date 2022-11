​Arriba el Gran Recapte a la Garrotxa: «Cal una resposta davant el lament de la realitat»

Els vals que es repartiran als establiments de proximitat. Foto: David Oliete

Més d'un miler de famílies necessitades a la Garrotxa

És en aquesta època de l'any en què els catalans demostrem el nostre compromís social amb nosaltres mateixos. És ara quan arriben les dues cites socials més importants de l'any:i la. Totes dues iniciatives són exemples deli a cada una de les comarques que el formen.La primera cita social a què es compromet la ciutadania és El Gran Recapte . Serà aquest cap de setmana quan se celebrarà la jornada central.per a les famílies necessitades. "No podem obviar que veïns nostres passen moments de necessitat i penúria", diu, president de Càritas Garrotxa i responsable del Centre de Distribució d'Aliments de la comarca."Per sentiment general, estem en una comarca on hi ha un cert benestar. Això és cert, però no per tothom. Tot i que és una comarca amb un alt índex d'ocupació, també hi ha atur i també hi ha persones que tenen un treball precari, temporal o inestable", afegeix Oller. Per això es fa una crida els garrotxins a participar en el Gran Recapte 2022, marcat enguany per l'augment dels preus dels aliments i la pujada de la inflació que ha fet que encara hi hagi més famílies necessitades., afirma Oller.Durant el pròxim, unsde la Garrotxa i una dotzena derecolliran donatius monetaris. A diferència d'altres llocs,. Es podran efectuar a les caixes dels supermercats i les botigues de proximitat tindran vals de donació de tres euros fins al 6 de desembre. Del 25 de novembre fins al 25 de desembre també es podran fer aportacions monetàries a la web del Banc dels Aliments o per Bizum al número 00929.. Des de les entitats, podem dir en tota garantia que els diners que arribin del Banc dels Aliments, en farem un bon ús", diu Carles Oller. En aquesta línia, la consellera d'Acció Social del Consell Comarcal de la Garrotxa,, també remarca que recollir diners és més útil que recollir productes: "En el moment en què el Centres de Distribució d'Aliments hi falta llet, es fa una comanda de llet, i quan falten bolquers, es fa una comanda de bolquers. Quan són les persones qui tria els productes, potser resulta que hi ha molta llet i no hi ha bolquers"Amb les donacions monetàries que recullin els establiments de la Garrotxa es compraran productes bàsics com arròs, pasta, farina, llegums, oli, tonyina, llet, verdures i fruita, sal, cafè, productes d'higiene femenina o butà. Tots ells són elements que configuren la cistella bàsica del Centre d'Aliments de la Garrotxa, que actualment atén. En els últims anys, l'augment de la demanda d'ajudesi per això s'han obert noves línies d'ajuda des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa a través de targetes moneder que el 2021 van arribar a unes. També s'han distribuït ajudes econòmiques d'urgència per alimentació a