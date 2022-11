​El Petit Format engega motors

El teatre en minúscula arriba aquest cap de setmana a Olot. La mostra El Petit Format es caracteritza per, com diu el seu nom,. El format canvia, però l'essència i la qualitat de les obres és majúscula. Enguany, el festival arriba a la vuitena edició, una fita que des de l'organització no s'esperaven: "Ara la nostra fita és arribar a la desena edició. Quan vam començar vam dir que si fèiem cinc edicions ja estaríem contents", diu el director del festivalEl festival d'enguanyamb espectacles de curta durada repartits per als Catòlics, l'Orfeó i l'Escola d'Art. Els joves gaudeixen de la peça de 15-20 minuts i després tenen l'oportunitat de debatre amb els actors.amb un espectacle de lectures dramatitzades de Mercè Rodoreda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. És gratuït i començarà a les 19 h.El divendres el Petit Format ja puja a l'escenari de l'Orfeó Popular Olotí amb una obra exitosa en el panorama català. Es tracta de, dirigida per Joan Yago i interpretada per Anna Moliner i Joan Negrié, parla a través de la comèdia sobre tot allò que els hi passa als artistes abans de pujar a l'escenari.. Començarà al matí amb una obra de carrer a la plaça Mercat.es passejarà amb una porta per un dels espais més concorreguts de la ciutat i interactuarà amb els clients i ciutadans que compren i passegen per la Plaça Mercat. Es tracta d'un espectacle de clown i mim.A la tarda, El Petit Format s'instal·larà en un espai nou: l'Espai Cràter. El nou museu dels volcans serà l'escenari de, una obra de teatre d'objectes dissenyada per a només 25 espectadors. A les 20 h, al Teatre Principal d'Olot, es representarà, un monòleg escrit i interpretat per Pau Vinyals que parla sobre la identitat i la propietat. I per acabar el dissabte, a les 22 h a la Sala Torín es podrà veure, una proposta de la companyia Produccions de Ferro que ret homenatge a les persones grans que durant tota la seva vida han cuidat els altres, fins i tot per sobre d'elles mateixes.El Petit Format 2022 tancarà diumenge a les 18 h a l'Orfeó amb l'obraque tracta l'Alzheimer des d'un punt de vista d'humor i fa un homenatge a la gent que cuida persones amb aquesta malaltia.