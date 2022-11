​El MOT 2023 parlarà sobre la por

El Festival MOT ha destapat aquest dimarts algunes de les seves claus de cara a l'edició del 2023. La primera d'ella és la temàtica:"No volíem que se centrés en el gènere de la novel·la negre perquè som conscients que hi ha molts festivals d'aquesta mena. Volem donar-li una visió més àmplia. La por com aquell tema que ens pertorba, però que ens fa diferents a tots. Volem veure com la literatura tracta la por o ens ajuda a superar les pors que tenim", diu, directora del MOT a Olot.L'encarregat de tractar els punts de vista i perspectives del MOT 2023 serà. El crític literari, assagista i professor de la Universitat de Salamanca és un gran expert en la literatura de la por i actuarà com a comissari. ". La por és un terme molt ampli, gairebé indescriptible", diu Martín. Per això l'objectiu és fer un MOT que "toqui totes les manifestacions possibles "que hi ha al voltant de la por. "És la gran malaltia mortal de la societat. Cada dia patim pànic i angoixes. Volem veure com aquesta por es manifesta des de diferents manifestacions literàries i artístiques. El MOT 2023 no només anirà cap a la literatura, sinó que la por també és audiovisual i gairebé es dibuixa", explica el comissari del festival.Paral·lelament a la temàtica, aquest dimarts també s'han avançat alguns dels noms que participaran en el festival. Entre ells hi ha els escriptors internacionals, a més dels autors més localsA mesura que s'acostin les dates, l'organització del MOT anirà anunciant més noms i a quina ciutat se'ls podrà escoltar. El festival de literatura se celebrarà del