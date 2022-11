​Un incident deixa la Vall d'en Bas i la Vall d'Hostoles sense fibra òptica durant quatre hores

Al voltant de les cinc de la tarda d'aquest dilluns, la xarxa de fibra òptica que connecta gran part de la comarca. Es tractava d'un tall en el servei d'internet per cable que afectava gran part de la Vall d'en Bas, i els pobles de la Vall d'Hostoles. En total es van veure afectats elsEls tècnics de l'empresa Xartic van estar inspeccionant i van descobrir que algú havia tallat el cable. "En diem sabotatge, però segurament va ser un incident d'algun operador. Hi havia un parell d'operadors treballant a la zona", explica, responsable de Xàrtic a. Alguns dels operadors haurien tallat la fibra mentre hi treballaven i, en comptes d'avisar, van amagar-ho. "Van tallar la fibra i la van amagar-ho una altra vegada dins el tub, com si no hagués passat res. No va ser cap cosa sense voler, hi ha coses que pot passar mentre treballes., però en comptes de dir que hi havia fet sense voler, ho van amagar", diu Bramon.Els tècnics de Xàrtic van actuar amb rapidesa i assenyalen que va ser més difícil localitzar l'avaria que arreglar-la. Un cop localitzada al polígon de les Preses, van haver de tornar a fusionar 32 cables de fibra un per un. El tall va afectar, principalment, la connexió per cable, ja que la xarxa mòbil no va quedar afectada. "perquè ho tenim tot amb panys digitals. En algun punt tampoc teníem llum perquè ho tenim controlat de manera remota per internet. Vam haver de tornar al sistema tradicional", explica, regidor de comunicació de les Planes d'Hostoles.Al voltant de les 20 h la fibra òptica va començar a tornar i