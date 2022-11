​L'APPEC premia un reportatge de La Comarca d'Olot

La Comarcal d'Olot està d'enhorabona. L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català ha premiat un dels reportatges publicats durant l'últim any per la revista olotina.que explica com és viure un càncer infantil des de l'òptica de les famílies. A més, recull i aprofundeix en les històries de superació d'infants de la Garrotxa que pateixen alguna mena de càncer. També s'hi explica el projecte de la Fundació Albert Bosch sobre la creació de la nova planta oncològica infantil de la Vall d'Hebron.El guardó s'entregarà La Nit de les Revistes i la Premsa en Català que es durà a terme a l'Espai Endesa de Barcelona. A la gala també es reconeixerà un reportatge d'investigació de La Directa sobre la infiltració d'un policia espanyol a l'esquerra independentista i un altre treball del Diari Ara sobre el soroll a Barcelona.En el cas del reportatge de David Planella, el jurat ha valorat "la sensibilitat amb què tracta un tema tan delicat, que va més enllà i mostra la realitat d'aquesta malaltia de manera molt ben travada i des del vessant de les mares, dels fills i dels professionals sanitaris".L' APPEC representa a més de 200 revistes i mitjans digitals dels Països Catalans. Des de 2016, el president de l'associació és el periodista i editor Germà Capdevila. L'entitat aglutina i assessora el sector per fer front als problemes professionals, defensa els seus interessos davant les institucions i ofereix serveis comuns a les publicacions.