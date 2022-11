El CSIC extreu mostres geològiques a la Vall d'en Bas per preveure futurs escenaris volcànics

👉Equipo investigador y técnico de GEO3BCN-CSIC se trasladó a La Vall d’en Bas para realizar un sondeo geológico en este municipio de la Garrotxa.



🔍El objetivo era investigar exhaustivamente los depósitos vulcano-sedimentarios registrados en la zona.



El Geociències Barcelona ( GEO3BCN-CSIC ) ha posat punt i final a les extraccions que va estar fent durant més d'una setmana a la Vall d'en Bas. Des del 24 d'octubre fins al 3 de novembre un equip de treball es va traslladar fins a la Garrotxa per fer un sondatge geològic. L'objectiu eraEls treballs van suposar la perforació del sol a través de maquinària per extreure sediments a una profunditat d'uns. Es van recollir testimonis d'uns 60 centímetres de lacustres, fluvials i pedològics d'època Pleistocena-Holocena intercalats per cendres volcàniques provinents d'erupcions del camp volcànic Quaternari de lasot Garrotxa. Els sediments han estat emmagatzemats a les cambres frigorífiques del GEO3BCN-CSIC i seran estudiats als laboratoris de l'institut per investigadors del centre.El sondatge es va fer a prop de la via verda del Carrilet al seu pas per la plana de la Vall d'en Bas en un terreny privat amb col·laboració amb el propietari. Les tasques corresponen a. Segons explica Geocències Barcelona, també "es pretén reconstruir l'evolució climàtica i ambiental de la regió durant bona part del Quaternari" amb l'objectiu de descobrir els efectes que van tenir les erupcions garrotxines en el clima i el medi ambient de la zona de la Vall d'en Bas a curt, mitjà i llarg termini. Els resultats dels estudisen el cas que els volcans de la Garrotxa es reactivessin La campanya ha estat finançada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) gràcies a un projecte intramural especial destinat a fomentar la col·laboració científica per part de l'equip investigador de GEO3BCN-CSIC. Els coordinadors del programa han estat Adelina Geyer, Santiago Giralt, Jordi Ibáñez i Joan Martí. També hi ha col·laborat el geòleg garrotxí