​Nou infermeres de l'Hospital d'Olot ja recepten medicaments: «És una reivindicació històrica»

La primera fase, a la primària

Nou infermeres de l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ja han començat a prescriure medicaments i material sanitari mitjançant la recepta electrònica. En total,. Segons destaca la fundació que gestiona el centre, la recepta infermera -com se la coneix - dona resposta a, que permet "millorar la qualitat de l'atenció i disminuir la duplicitat de visites". A Olot, s'ha començat amb aquest grup reduït d'infermeres que treballen a consultes externes (sobretot, la unitat de cures) i al sociosanitari. Tot i això, més de la meitat de l'equip d'infermeria de la fundació (el 55,6%) ja s'ha acreditat per poder prescriure medicaments.. Les infermeres i infermers feien la proposta de tractament, però estaven obligats a ensenyar-la al personal mèdic, que eren els únics que podien confirmar la medicació i fer la recepta. Ara, però, gràcies a la prescripció infermera, el col·lectiu és autònom per fer la indicació de material sanitari (com per exemple bolquers o material per a ostomies) i també per receptar medicaments bàsics. Per poder-ho fer, però, abans cal acreditar-se, demostrant un any d'experiència com a mínim i que s'està col·legiat.La directora d'infermeria de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa,, explica que "la prescripció infermera no és una nova competència de la professió, sinó una pràctica habitual". "En el dia a dia les infermeres ja indiquen tècniques, productes sanitaris, fàrmacs i consells de salut, però", concreta.Pastor afegeix que aquesta és una "reivindicació històrica" i que "que necessitin aquesta pràctica per reduir visites, ser més àgils davant les necessitats del pacient i avançar en la professió". A la Regió Sanitària de Girona, a més del d'Olot, ja hi ha hospitals com el Josep Trueta on ja s'aplica la prescripció infermera.El desplegament de la prescripció infermera a la Fundació es va iniciar el febrer de l'any passat a l'atenció primària, amb una prova pilot impulsada des del Departament de Salut (ja que els professionals que hi treballen són els que més indicacions autònomes fan). A les àrees bàsiques de la Fundació,; de fet, només dues no han pogut finalitzar el procés.Tot i alguns problemes tècnics inicials i l'adaptació de les solucions informàtiques, l'adjunta a la direcció d'atenció primària de la Fundació,, destaca que "la infermera és qui té els coneixements dels productes i les eines per identificar què necessita cada usuari i això, a banda de l'autonomia, millora l'eficiència de l'atenció".