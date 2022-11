​Manel Alías serà el pregoner de la Fira de Sant Nicolau 2022

D'esquerre a dreta: Isabel Morera del restaurant Morera; Bea Puig, il·lustradora; Laura Canalias, tècnica de Turisme; i Lluís Amat, alcalde del municipi Foto: Pau Masó

Manel Alías, pregoner, i Bea Puig, autora del cartell

La Vall d'en Bas ja escalfa motors per un dels esdeveniments més importants al municipi. Es calcula que cada any la Fira de Sant Nicolau del Mallol pot acollir unes. L'any passat, però, es va arribar a la xifra de 10.000 i això demostra la dimensió del que serial. Per aquest any, l'alcalde de la Vall d'en Bas,, deixa clar l'objectiu: "No volem perdre l'essència de la fira que és potenciar el quilòmetre zero, l'artesania que tenim, els productors i la restauració propera. O tenim cura de la gent que tenim al voltant o no ens en sortirem".Enguany, la fira se celebrarà el. Comptarà amb unaentre els quals hi ha mostra d'oficis, fira d'artesans, jocs gegants o tallers i xerrades. Com sempre també es podrà veure la figura icònica del certamen,. La figura passejarà pels carrers del Mallol durant la fira i ballarà a la plaça a les 18:30 h.Durant tot el dia, hi hauràamb productes d'artesans que han hagut de ser seleccionats per l'organització a causa de l'alta demanda. "Aquest any hi ha hagut molta demanda. L'any passat veníem de la covid i va costar una mica perquè hi havia molts artesans que havien plegat, però ara hi ha hagut una revifada amb gent que ha tornat a emprendre. Aquest any tenim llista d'espera", diu, tècnica de Cultura, Turisme i Comunicació del municipi.Com a novetats, l'organització ha decidit deixar de fer el concurs de dibuix i apostar per un taller de titelles dinamitzat per l'Àngel Rigall. A més també hi haurà un concert de tarda amb, dos dels artistes de folk més reconeguts de Catalunya. Per últim, com cada edició, els restaurants de la Vall prepararan menús especials per al dia de la fira amb productes de proximitat.El pregó de la Fira de Sant Nicolau 2022 anirà a càrrec del periodista Manel Alías . El corresponsal de TV3 ha estat cobrint durant anys l'actualitat a Rússia i, recentment, va ser l'enviat especial de la cadena a la guerra d'Ucraïna. Serà el responsable d'inaugurar oficialment la fira amb el pregó que es farà a les 12 h.El cartell d'aquest any ha anat a càrrec de Bea Puig , una il·lustradora instal·lada a la Vall d'en Bas. A la imatge es dona protagonisme al símbol del barret de la bruixa Maigarda i s'hi situen a dins totes les activitats que tenen lloc durant la fira.