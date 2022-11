​Torrent vincula quatre projectes clau de la Garrotxa als pressupostos de la Generalitat 2023

Roger Torrent ha assegurat aquest dissabte en una visita a Olot que la Generalitata quatre projectes clau per a la ciutat i la comarca. Un d'ells són, una infraestructura que Torrent ha qualificat om a "imprescindible" per al trànsit intern de la comarca, però també per a la competitivitat de les empreses.El conseller d'Empresa i Treball també ha posat al mateix saci l'i el. Ha assegurat que per tirar endavant tots aquests projectes, cal aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023: "La Garrotxa i Olot necessita els pressupostos de la Generalitat per molts motius i per als projectes de futur de la comarca i la ciutat". Torrent creu que són projectes que tenen a veure amb "la transformació urbanística, l'economia circular, la mobilitat interna clau del segle XXI i la sanitat i el sistema públic de salut".Actualment,. Després del trencament del govern, ERC està buscant suports per aprovar-los i les negociacions més avançades són amb els Comuns. De moment, no hi ha data per portar-los a aprovació i ERC segueix reclamant a Junts que doni suport a uns comptes que van elaborar conjuntament. De fet, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, va anunciar just abans que es tranqués el govern en una visita a la Garrotxa que ja havia tancat partides amb les conselleries i es va comprometre a aportar finançament per a les variants garrotxines i la planta de triatge . Les condicions, però, van saltar pels aires amb el trencament del govern de Junts i ERC.Un dels pesos pesants d'Esquerra Republicana ha passejat aquest cap de setmana pel centre de la ciutat d'Olot. Ho va fer dissabte en una visita a comerços i establiments del barri olotí acompanyat de membres de l'executiva local d'ERC.