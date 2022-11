​Dones Alba engega una setmana de sensibilització contra la violència masclista

🟣Demà comencem un seguit d'actes amb motiu del 25-N.



El pròxim divendres 25 de novembre tindrà lloc el. Amb motiu d'aquesta data, l' Associació de Dones Alba de la Garrotxa ha engegat una campanya de sensibilització que s'allargarà tota aquesta setmana.Des d'aquest dilluns i fins dissabte, l'entitat s'ha agafat de la mà amb diferents bars i restaurants d'Olot que. L'acció busca arribar directament a la població des d'un àmbit quotidià com el de la restauració.. L'acte es durà a terme a les 18:30 h i anirà acompanyat d'un minut de silenci i l'actuació musical de Laura Plasència. Després de la lectura del manifest, a les 19:30 h, a Can Trincheria es farà la presentació del llibre Maite vaig ser jo, podries ser tu d'Àngels Roura. A continuació es farà una taula rodona per parlar del llibre i la violència masclista amb la psicòloga Jenina Roca i un agent dels Mossos d'Esquadra.