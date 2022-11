Troben sa i estalvi l'home desaparegut a Olot

Localitzat l'home que ha desaparegut aquesta tarda a Olot. Es tractava d'un senyor gran d'uns 80 anys que ha sortit a passejar el gos al migdia, s'ha fet fosc i no ha tornat a casa., qui s'ha posat en contacte amb Bombers i Mossos., ja que tampoc es tenia prou informació sobre la zona on buscar. Finalment, ugràcies a la fotografia que ha corregut per les xarxes socials i mitjans de comunicació.L'home ha estat localitzat s ai estalvi i els Mossos d'Esquadra l'han pogut acompanyar a casa seva,