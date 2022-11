​Desaparegut un home de 80 anys a Olot

Mossos i Bombers treballen en la desaparició d’un home aquest dissabte a Olot. Es tracta d’un senyor gran d’unsque habitualment surt a passejar amb un gos “chihuhaua”. Segons les primeres informacions,. Es tracta d’un home sord i que parla castellà.L'home ha sortit a passejar cap a les 14 h d'aquest dissabte. Al veure que no tornava a casa, la família ha alertat la Policia Municipal un cop s'ha fet fosc.De moment,, ja que Bombers i Mossos han explicat aque estan esperant informació més detallada per saber on s’hauria de buscar. Si en les properes hores apareix més informació, s’activarà el dispositiu de recerca.