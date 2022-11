El PIB de la Garrotxa va caure un 2% durant la pandèmia

Com ha evolucionat el PIB global i per sectors, a les comarques catalanes, entre 2019 i 2021?

verd

vermell

El PIB garrotxí va tornar a créixer el 2021

Com ha evolucionat el PIB global i per sectors, a les comarques catalanes, durant el 2021?

verd

vermell

L's'està recuperant progressivament després del fort sotrac que va suposar la. Ara bé, ni l'impacte va ser equitatiu arreu del país ni la millora posterior, tampoc ho està sent. Així ho assenyalen les dades de l', presentat recentment.A la Garrotxaentre el 2019 i el 2021, els anys de pandèmia. Per sectors, el de la construcció és el que va patir més amb un una caiguda del 8,1% en dos anys. El va seguir el sector serveis amb un impacte negatiu del 5,5% i el PIB del sector primari garrotxí va caure un 4,8%.Les dades demostren que. El PIB de la industria garrotxina va ser l'únic valor que va créixer respecte al 2019. Ho va fer un 3%. De fet, només hi ha tres comarques de Catalunya on el PIB industrial ha crescut durant la covid: la Garrotxa, el Tarragonès i la Segarra.Totes les dades les poden consultar al següent mapa interactiu:Es troben enaquelles on el valor afegit brut ha crescut respecte abans de la pandèmia i en, allà on ha caigut (totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada comarca)Les dades fan referència al, la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció, que sovint s'equipara amb el PIB. I aquestl'any passat, però això no serveix per compensar la davallada de quasi el 12% del primer any de pandèmia, motiu pel qual l'economia encara no havia recuperat el terreny a bona part del país. Així ho ha destacat el doctor en ciències econòmiques de la UAB, qui ha matisat que, pel que fa alssí que s'han assolit xifres prepandèmia. No, però, en hores treballades i caldrà veure si en, ja que la renda mitjana va caure amb la Covid a la majoria de municipis i comarques Pel que fa al 2021, va créixer un 5,9% durant l'any passat. Per sector, on més ho va fer va ser a la indústria (7,5%) i als serveis (5,2%). Mentre que a la construcció el PIB va augmentar només un 2% i al sector primari va caure gairebé un 1%.En comparació a Catalunya, el 2021 la Garrotxa va seguir entre les comarques on més va créixer el PIB industrial. Podeu comparar la comarca i consultar totes les dades al següent mapa:Es troben enaquelles on el valor afegit brut ha crescut respecte abans de la pandèmia i en, allà on ha caigut (totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada comarca)