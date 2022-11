Quin és el municipi més ric de la Garrotxa?

La renda mitjana als municipis i comarques de Catalunya

Quins són els? És una informació que acostuma a generar força interès cada cop que se'n publiquen noves dades anuals, però aquest cop és encara més rellevant. I és que s'acaben de difondre les del 2020, les primeres que inclouen l'en els ingressos.A la Garrotxa,amb una renda per càpita de més de 25.000 euros. Després trobem Sant Joan les Fonts amb 23.748 euros per habitant de mitjana, la Vall d'en Bas (23.732), la Vall de Bianya (23.510) i Santa Pau (23.183). Els pobles amb la renda més baixa són Sant Ferriol (19.048), Sales de Llierca (19.311) i les Planes (19.455).Totes les dades les podeu consultar al següent mapa interactiu. Les xifres concretes apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi o comarca.Els territorisse situen per sobre de la mitjana nacional (24.568 euros), mentre que aquellss'hi troben per sota (sense dades per al Berguedà)Es tracta de dades difoses per l'a partir de la informació de l'espanyola. De fet, aquesta ja havia publicat a principis d'octubre xifres amb els municipis més rics del 2020 , si bé llavors s'hi excloïen aquells. I precisament són la majoria: 486 dels 947 municipis del país se situen per sota d'aquest llindar. El mapa, per tant, era força incomplet fins aquest dijous. Pel Berguedà, però, no ha ofert dades, com tampoc pel poble de Fígols (en aquest cas, per la baixa quantitat de declaracions registrades).Cal tenir en compte, però, que les dades dels pobles petitsper ingressos o remuneracions puntuals milionàries d'un sol habitant. Convé igualment valorar com pertoca el que és una renda mitjana, la qual no pressuposa que tots els veïns del municipi hi tinguin rendes similars, ja que aquesta pot amagarinternes.Ara bé, què entén exactament aquesta estadística per renda mitjana? L'Idescat es fixa en concret en les dades de lesi, més precisament, en la. Aquesta representa l'import obtingut pels contribuents de l'impost com ai altres rendiments del treball, del(propietat intel·lectual, lloguers...), dels rendiments empresarials i professionals i de variacions patrimonials. Ara bé, no incorpora altres guanys provinents d'o determinats ingressos com indemnitzacions per acomiadament, beques o prestacions per maternitat i paternitat. Així mateix, no tothom està obligat a fer la declaració de la renda, així que aquesta estadística