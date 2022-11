​Talls nocturns a Bracons durant tres dies

Nova tongada de talls nocturns a Bracons (C-37) a la vista. Durant tres dies els túnels patiran. Serà el pròxim. A partir dels túnels estaran tancats per neteja del voral i les arquetes.Els talls totals arriben després de diferents dies de restriccions parcials per manteniment que van provocar, fins i tot, que el passat dimecres es tallés per complet el trànsit sense previ avís. Per als pròxims dies, els vehicles que vulguin viatjar entre Osona i la Garrotxa ho hauran de fer per carreteres secundàries, passant per Ripoll o Rupit.