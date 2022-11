L'incendi del barri de Sant Miquel d'Olot deixa veïns sense aigua ni llum

L'incendi que es va produir el passat dijous 10 de novembre al barri de Sant Miquel ha provocat conseqüències secundàries als veïns del bloc de pisos afectat.bàsics i alguns veïns s'han quedat sense servei de llum o aigua. Això ha fet que diversos residents hagin hagut de ser reallotjats a l'alberg Malagrida i altres puguin continuar fent vida a casa seva, però sense el subministrament d'aigua.perquè els veïns afectats puguin fer-hi les tasques domèstiques que requereixen consum d'aigua. L'espai està gestionat pel Consorci d'Acció Social i ubicat a l'avinguda Girona. Això permet que els veïns dels números 11 i 13 del carrer Miquel Març s'hagin de desplaçar pocs metres per poder, per exemple, dutxar-se o rentar plats, entre altres rutines. També s'han instal·lat lavabos provisionals al garatge dels immobles, ja queEs calcula que, com a mínim,. És el temps que es preveu que tardaran les reparacions. El foc es va generar a les deu de la nit al garatge de l'immoble i va afectar diferents vehicles que hi havia aparcats. Al bloc hi viuen famílies de lloguer, propietaris i també ocupes. L'incendi no va provocar cap ferit, més enllà d' un Bomber que va ser atès pel mal funcionament de la bombona d'aire que portava a sobre. El foc no va afectar directament cap habitatge i tots els veïns van poder tornar a casa seva després que els Bombers apaguessin les flames.