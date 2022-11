Declaracions esperançadores per als treballadors de l'Hospital d'Olot del president del patronat que gestiona el centre,. El també alcalde de la ciutat ha estat preguntat per la CUP i el PSC sobre la qüestió aquest dijous al ple municipal. Berga ha explicat quei va tractar les reclamacions dels treballadors. Durant la trobada: "Les notícies ens apunten que serà possible pagar el 100% amb l'aportació directament de la Generalitat", ha dit Berga.Segons ha explicat el president del patronat, durant la reunió es va informar que la Generalitat treballa amb la idea de pagar la totalitat de les DPO amb: "Es va informar que la Generalitat està treballant amb la idea que si arriben els diners que han d'arribar de l'estat abans de final d'any tots els treballadors de la salut cobraran el 100% de la DPO", ha afirmat Berga.L'alcalde d'Olot ha valorat aquesta informació comi ha afegit que "hi ha força esperances que es doni d'aquesta manera". També ha explicat que en cas que no arribin els diners de Madrid, la gerència de: "L'hospital ja està en condicions de garantir un percentatge important que es podria cobrar pel moment que ens trobem i l'evolució del pressupost d'aquest any".Cal recordar que, en el cas de l'Hospital d'Olot,(si es tanca l'any en negatiu, no es cobren). Els treballadors han denunciat durant les protestes davant el centre que la direcció els va informar que enguany els DPO es podrien arribar a reduir un 30% a causa de l'augment dels costos energètics de l'edifici, propietat de la Generalitat. Precisament per això últim, el mateix president del patronat ha reclamat a l'administració catalana que sigui ella qui es faci càrrec del sobrecost energètic . Tot i això, Berga recorda que caldrà esperar fins a final d'any per veure com es tanca el pressupost: "Hem d'esperar, però, el tancament de l'exercici per veure fins on es pot arribar".Des de fa tres dimecres, els treballadors de l'Hospital d'Olot es manifesten a la porta del centre garrotxí. Després de tres setmanes i una reunió amb la direcció, continuen reclamant millores laborals que passen pel. Està previst que el pròxim dimecres el comitè d'empresa i la direcció es reuneixin a primera hora del matí per explorar de nou la situació. Serà hores abans que els treballadors tornin a protestar a les 12 h davant l'accés principal de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.