​L'Ajuntament d'Olot reclama que la DGT torni les proves teòriques de conduir a la ciutat

L'Ajuntament d'Olot pressiona

L'Ajuntament d'Olot reclama i exigeix a la Direcció General de Trànsit (DGT) que retorni les proves teòriques dels exàmens de conduir a la ciutat. A causa de la pandèmia,, però, després de més d'un any no s'ha tornat a recuperar la situació que hi havia abans i que era més còmode per a les autoescoles i els alumnes.. Has de moure tots els teus alumnes cap a Girona. Els dies d'examen potser són unes 30, 40 o 50 persones i això ens implica contractar un autobús, servei de taxi i pagar els professors que els acompanyen", diu, responsable de l'Autoescola Garrotxa.A més, es tracta d'un problema logístic, ja que, en moltes ocasions,: "A la comarca som autoescoles petites. Els dies que toca examen teòric t'has d'organitzar com pots perquè tens professors que han d'anar a Girona, altres que han d'estar aquí per les pràctiques, altres que examinen de circulació, etc. Hi ha dies d'examen teòric que al matí hem de tancar l'autoescola perquè no tenim prou personal per abraçar-ho tot".Des de fa mesos, les autoescoles estan demanant a la DGT que retorni les proves teòriques a Olot i també Ripoll, dos dels tres centres on abans de la pandèmia es feien exàmens., explica Picart. "Estem lluitant perquè les proves tornin pel nostre bé, pel dels alumnes i perquè creiem que ès més còmode", afegeix.Per intentar pressionar la DGT, l'Ajuntament d'Olot hi ha dit la seva i a través d'una moció impulsada peri aprovada aquest dijous per unanimitat al ple municipal s'ha reclamat formalment el retorn dels exàmens teòrics. L'alcalde,, ha explicat que el consistori ja ha enviat dues cartes a la subdelegació del govern i la DGT: "És un desgavell per a moltes persones. Creiem que val la pena continuar reclamant amb insistència recuperar les proves. Els hi hem ofert espais i el que fa falta és que s'ho agafin seriosament i posin els recursos necessaris per un servei que creiem que és important.Per part d'ERC,, ha criticat que la DGT "demostra tenir poca capacitat de reacció, diligència i poc respecte a la ciutadania". El PSC ha recordat que altres capitals de comarca no fan exàmens teòrics i ha informat que ha fet gestions a través dels grups parlamentaris de Madrid: "Teníem un dret adquirit que anava molt bé i votarem a favor perquè qualsevol cosa que sigui millorar els serveis dels nostres ciutadans, benvinguda sigui", ha dit el portaveu. I la CUP, igual que ERC, també ha carregat contra la DGT: "És insostenible per la seguretat de les persones i mediambientalment. És una incoherència. Hi ha una manca de voluntat de l'administració espanyola", ha afirmat la regidora. Ara mateix tots han d'anar a Girona. Pel que fa a l'examen pràctic, es pot fer a Olot, però la situació també està afectada per la, un problema que genera llargues cues i que ja existia des d'abans de la pandèmia. "La falta d'examinadors és el problema més greu. Les teòriques s'estan fent amb el greuge d'haver d'anar a Girona, però a les pràctiques hi ha cues exagerades", diu Mònica Picart. Actualment, hi ha més de 600 persones esperant fer l'examen pràctic a la Garrotxa.