​Josep Guix serà el cap de llista del PSC a les eleccions municipals del 2023 a Olot

Josep Guix tornarà a presentar-se com a candidat a l'alcaldia d'Olot a les eleccions municipals del 2023.que Guix es presenta com a candidat del PSC a la capital garrotxina. Aquest cop, admet que, però, en declaracions a, explica que l'experiència l'ha fet canviar d'idea: "Volia fer un pas al costat, però la gent m'ha demanat que amb l'experiència que tenim, podem ser molt útils per tirar endavant un projecte de ciutat".Guix és regidor del PSC a l'Ajuntament d'Olot i. "És una bona oportunitat per aconseguir un canvi polític a la ciutat. Creiem que està adormida i cal un revulsiu. En aquests moments, podem sumar vots entre ERC i els Comuns i crec que podríem donar un tomb a la ciutat per aportar noves idees".Sobre els temes i eixos de la candidatura, Guix diu que cal potenciar "la ciutat de les persones" i apostar perquè la gent pugui viure "amb feina, calma i progrés". Tot i que encara no hi ha l'equip format, el futur candidat del PSC a Olot ha explicat que: "Volem comptar amb gent experimentada que conegui els temes de la ciutat i el funcionament de l'Ajuntament".El PSC va obtenira les passades eleccions municipals del 2019. Això li va permetre mantenir els tres regidors i ser la tercera força més votada a la ciutat.