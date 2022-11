​Lluís Guinó tornarà a presentar-se a l'alcaldia de Besalú

Lluís Guinó té intenció de tornar-se a presentar com alcaldable a les eleccions municipals de l'any que ve a Besalú. Així ho ha explicat el mateix Guinó en declaracions a: "Estem treballant per fer una candidatura de Junts per Catalunya a Besalú que doni continuïtat a aquest projecte que estem endegant i que té projectes importants pendents". Aquest dimarts el Tribunal Suprem va anul·lar el judici que el TSJC va fer a Lluís Guinó i els exmembres de la Mesa del Parlament l'any 2017, en el qual se'ls condemnava per desobediència a. L'actual alcalde de Besalú ha explicat a aquest diari que: "No ho vinculava en cap cas, perquè la previsió era presentar un recurs al Tribunal Constitucional perquè tenim intenció d'acabar als tribunals europeus i, per tant, hauríem sol·licitat la suspensió de la pena al Tribunal Suprem. I en condicions normals, haurien d'haver suspès la pena fins a la resolució del recurs d'empara. Per això la possibilitat de presentar-me existia abans".Ara, amb la nul·litat del judici, Guinó deixa d'estar inhabilitat a l'espera que un nou tribunal torni a engegar el procediment . Això permetrà que el polític de Junts pugui presentar-se a les eleccions municipals a Besalú sense l'ombra d'una sentència: "Ni estic inhabilitat, ni he estat mai inhabilitat i tinc els meus drets polítics absolutament lliures com qualsevol persona", ha afirmat Guinó, després de conèixer la notícia del Suprem.Actualment, Junts per Catalunya treballa per configurar la candidatura per a Besalú amb Guinó al capdavant., ja que fa 27 anys (des del 1995) que ocupa l'alcaldia de Besalú. El pròxim mes de maig, Guinó té previst presentar-se per optar al que seriaal consistori besaluenc.De cara a les pròximes eleccions, tot apunta que ERC també formarà candidatura a Besalú i es desconeix si n'hi haurà alguna altra. El març,i Daniel Balés van deixar l'equip de govern de Guinó. En aquell moment Surina va assegurar que havia arribat "un moment de canvis" i d'"estratègies diferents".