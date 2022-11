​Lluís Guinó sobre la repetició del judici a la Mesa: «Ens ha causat certa sorpresa»

Lluís Guinó s'ha mostrat sorprès davant la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el judici que va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als membres que hi havia a la Mesa del Parlament el setembre i l'octubre de 2017 per la tramitació de les lleis de transitorietat i del referèndum. En aquell moment,i, igual que Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet, va ser condemnat per desobediència aAquest dimarts, però, el Suprem va anunciar que a causa de la imparcialitat dels jutges, calia repetir el judici.: "Ens ha causat certa sorpresa. Sobretot si fem un repàs als antecedents que disposàvem des d'una perspectiva jurídica i política", diu en declaracions a"Quan pujàvem les escales del TSJC fa dos anys i mig, ja veiem que anàvem a un judici que ens condemnaria. No hi havia ni tan sols la percepció que els arguments servissin per intentar convèncer tres persones", admet Guinó. Ara,: "Tinc més confiança perquè hi ha d'haver una designació de jutges que ens doni, com a ciutadans, la sensació que tindrem un judici just. Per fi tindrem dret a defensar-nos".Per Guinó, la rectificació del Suprem és "un precedent potent" i arriba després del recurs presentat per la defensa d'Anna Simó (al qual s'hi van afegir la resta de defenses) contra la imparcialitat dels jutges que van dictar la causa al TSJC, José Luis Barrrientos i Ramos Rubio, perquè aquesta havien pres posició en autos anteriors. Els dos jutges van ser els que van admetre a tràmit les tres querelles que van desembocar en el processament per desobediència.Ara, tot això ja és aigua passada i com diu la sentència, "el marcador queda a zero". Guinó i la resta d'exmembres de la Mesa. Però mentrestant, l'alcalde garrotxí deixa clar que "Ni estic inhabilitat, ni he estat mai inhabilitat i tinc els meus drets polítics absolutament lliures com qualsevol persona".