Canvi «brusc» de temps: més fred, pluja i neu a partir de divendres

Canvi "brusc" dea partir d'aquest divendres. Això és el que anuncia la previsió del(Meteocat), que preveu una baixada important de les temperatures, a la qual se li poden sumar xàfecs a bona part del territori en els pròxims dies, nevades especialment a la vessant nord deli fort vent als dos extrems del país.La sensació de fred es farà evident amb una caiguda dels valors màxims de, que del dijous al divendres baixaran aproximadament uns 10 graus a bona part de Catalunya. Així doncs, durant el divendres es preveu unes temperatures màximes d'entre 15 i 18 graus al litoral i lleugerament inferiors a lai a les. Al Pirineu i ella baixada serà més important, i fins i tot les màximes poden no superar els dos dígits.Precisament en aquestes zones, lacomençarà en 1.600 metres, però anirà descendint durant el divendres i a la nit pot quedar-se en els 1.200 metres. Pel que fa al, destaquen, tal com marca la previsió del, fortes ratxes a l'. Tot plegat portarà una inestabilitat que trenca la tranquil·litat de les últimes setmanes i que havia deixat, per exemple, l'octubre més càlid a Barcelona des que es tenen dades