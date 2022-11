​Olot en Comú es presentarà a les eleccions municipals del 2023

Hem estat de nou a la mobilització dels/les treballadores de l'Hospital d'#Olot en la seva necessària reivindicació d'un servei de qualitat. Hem aprofitat per signar l'acord electoral amb Podem Olot i fer possible el nostre retorn l'Ajuntament. Sempre amb la classe treballadora! pic.twitter.com/REcBuKRjYN — Olot En comú (@OlotEncomu) November 16, 2022

Buscaran un pacte d'esquerres

Olot en Comú tornarà a presentar-se a les eleccions municipals de la capital de la Garrotxa. Després de quedar fora del consistori el 2019 . Per això, ha començat a dissenyar l'equip, el candidat i els eixos polítics que marcaran la campanya i l'aspiració per als comicis del mes de maig."No hem desaparegut mai, tot i que el fet de no estar presents a l'Ajuntament et dona invisibilitat.i que no ser-hi no és bo per a la ciutat. Ocupem un espai polític i social que creiem que hi ha de ser", diu un dels portaveus del grup municipal,. Aquest dimecres, Valls i altres membres del partit han signat l'acord per a la candidatura municipal conjunta entre Comuns i Podem. Ho han fet en el context de la manifestació dels treballadors de l'Hospital d'Olot.De moment,. Tot i això, s'està perfilant un nom que es donarà a conèixer les pròximes setmanes: "Hi haurà un equip potent i renovat. Hi haurà continuïtat i novetats. Hi haurà cares que sempre han estat al nostre espai, però hi haurà persones que fins ara no havien ocupat cap paper", diu Valls, en declaracions a. En el primer acte públic que ha fet el partit, s'hi ha pogut veure personalitats que podrien formar part de la candidatura: el doctor Stephan Schneider, Juan Correa, Joan Altes, el mateix Raül Valls o la impulsora de la recollida de signatures contra la pujada d'impostos d'Olot , Carme Guardiola. De moment, no està confirmada la presència de l'antic cap de llista del partit, Xavier Garcia.Més enllà de l'equip, Olot en Comú també ha de definir pròximament. Tot i que encara no està del tot definit, Valls explica que ja hi ha dues qüestions centrals: "Hi ha dos eixos molt importants. Un és l'eix: que la ciutat es posi al servei de la gent treballadora i aquells que ho estan passant pitjor. I, per altra banda, l'altre eix és la".El partit admet que no es presenta per guanyar les eleccions, sinó que el principal objectiu ési, també,: "Tenim la visió d'un canvi de majories a Olot que permeti un govern d'esquerres. Nosaltres no ens presentem per guanyar les eleccions, sinó per entrar a l'Ajuntament de nou i aconseguir una majoria d'esquerres amb les altres organitzacions polítiques, amb les quals puguem arribar a acords".A les eleccions del 2019, Olot en Comú va quedar fora de l'Ajuntament d'Olot sent la cinquena força més votada de la ciutat amb 644 vots (un 4,16%). En aquell moment la formació aspirava al seu segon mandat dins l'Ajuntament, ja que el 2015 va ser quan van entrar per primera vegada al consistori amb 814 vots i un 6,31% dels vots. Les pròximes eleccions del 28 de maig del 2023 seran els tercers comicis als quals es presenten.