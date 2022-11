​Condemnen a 17 anys de presó el policia nacional que va matar la parella a Olot

El jurat popular ha declarat, l'agent de la Policia Nacional que va matar la parella a trets a Olot la matinada del 20 d'abril del 2019, culpable d'assassinat i l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 17 anys de presó.El veredicte conclou, per unanimitat, que va utilitzar l'arma reglamentària per engegar diversos trets a la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensa. El jurat li aprecia les agreujants de parentiu i de gènere perquè va atacar la víctima per "demostrar el seu domini i superioritat" i les atenuants de reparació del dany i d'alteració psíquica : "Va patir un trastorn mental de caràcter transitori que li va afectar lleument la capacitat volitiva". La sentència és ferma.