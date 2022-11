​Investiguen per què va fallar l'equip de respiració d'un bomber en un incendi a Olot

Els sindicats reclamen respostes per aparcar la "inseguretat"

El Departament d'Interior investiga l'errada d'un equip de respiració que va deixar sense aire un bomber en un incendi al barri de Sant Miquel d'Olot el passat 10 de novembre , segons ha avançat El Periódico. El bomber estava apagant el foc que es va produir dins un pàrquing, quan de sobte,. Va haver de treure's la mascareta i va acabar respirant el fum de l'incendi. Per sort, va poder sortir de la zona, va ser atès pel SEM i es va poder recuperar de seguida.Des del Departamenti que van obligar a revisar tots els equips i comprar-ne de nous. En aquest cas, també es tracta d'un problema amb el manòmetre, però no perquè es congeli, sinó per una errada mecànica, segons han explicat les mateixes fonts a partir de les primeres informacions. Tot i això,Aquesta setmana, a Celrà, es va produir també, però menor. La matinada de dimecres, un bomber del parc de la Pera estava treballant en un foc d'habitatge i, quan les flames ja havien estat extingides, estava comprovant les condicions de l'aire amb un detector de gasos quan el manòmetre del seu equip va fallar, indicant diferents pressions. El bomber va sortir a l'exterior i també s'està revisant el material.Des del sindicat UGT, creuen que aquests casos estan directament relacionats amb la crisi que es va viure a finals de l'any passat. Per això,. "Tot això genera un neguit i una sensació d'inseguretat cap als treballadors. No hi ha marge d'error, hi va la vida d'una persona. No és una errada que puguis resoldre un altre dia. El col·lectiu es comença a preguntar què s'ha de fer amb aquesta qüestió", diu, responsable d'UGT Bombers a les comarques gironines, en declaracions aEl mateix Carretero assenyala quedesprés de les múltiples errades que es van detectar a finals de l'any passat. El Departament d'Interior es va veure obligat a portar a terme una auditoria sobre els nous equips de respiració de la marca Dräger, ja que es detectaven errades esporàdiques. El peritatge va concloure que el problema venia de les ampolles. Finalment, es van comprar nous equips i centenars d'ampolles d'aire noves. Ara, però, el cas d'Olot ha tornat a fer recordar la situació viscuda fa aproximadament un any.Fonts d'Interior han remarcat que després de la situació detectada el 2021, ara es pot seguir la traçabilitat de tots els equips i es pot saber què s'ha fet i quan amb ells, de forma que és molt més fàcil detectar els possibles problemes.