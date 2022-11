​Els treballadors de l'Hospital d'Olot tornen a manifestar-se després d'ajornar la segona trobada amb la direcció

Més accions si la negociació no avança

Tercer dimecres de protesta davant l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.per reclamar millores laborals al centre. Aquesta vegada, ja que la reunió que tenien programada per aquest dimarts va haver de suspendre's per falta de representació sindical.El comitè d'empresa, format per quatre sindicats ( SATSE CCOO ), té la premissa de participar en la negociació amb, com a mínim,. Ara s'ha donat el cas que algun dels portaveus que havien de participar en la trobada d'aquest dimartsi això va provocar que haguessin d'ajornar la negociació amb la direcció. "Ens han de deslliurar per poder negociar. Si a un no se'l deslliura, no podem tirar endavant la negociació", explica, presidenta del comitè i representant del sindicat SATSE.La reunió que havia de ser aquest dimarts, finalment,a les nou del matí, hores abans de l a protesta que fan els treballadors cada dimecres a les 12 h . Perquè els representants sindicals hi puguin assistir, la direcció de l'Hospital ha hagut de deslliurar-los d'hores de feina: "Som treballadors i tenim hores de disponibilitat limitades, a més de família i dies de descans. Necessitem que ens deslliurin i ens donin els dies", diu Toberias.La presidenta del comitè: "No crec que la direcció estigui jugant amb això. Crec que hi ha voluntat d'arribar a acords perquè la situació crea malestar tant als treballadors com a la direcció". Tot i això, Toberias remarca que el fet de no poder assistir a les negociacions demostra el que reclamen: "La manca de personal fa que no ens puguin deslliurar i no puguem defensar els nostres drets sindicals".A l'espera de la reunió de dimecres que ve, els treballadors que ja fa tres dimecres que protesten davant l'Hospital i s'han reunit una primera vegada amb la direcció. Admeten que. "Si no tenim acords, haurem de pensar en altres accions i fer una escalada a la protesta. Tenim vàries idees". En un principi, el comitè va convocar protestes cada dimecres de novembre per reivindicar millores laborals. Reclamen més personal, que es garanteixi el cobrament de les DPO o més contractes a jornada completa.