​Can Trona, nou punt de documentació del parc natural de la Zona Volcànica

Elamplia els seus punts de documentació. L'entitat n'ha creat un de nou al Centre de Natura i Cultura Can Trona de la Vall d'en Bas. A partir d'ara, l'equipament tindrà un fons deque pertanyen al parc natural. Són materials que tracten temàtiques com la fauna, la flora, l'agricultura o llegendes, entre altres. Can Trona és un dels equipaments que més biblioteques mòbils sol·licita durant l'any i això també ha fet que, finalment, aquest novembre el parc natural establís a la Vall d'en Bas un nou punt de documentació.amb nous continguts i l'objectiu és utilitzar-lo, principalment, per a activitats educatives i projectes de cultura i natura.El de Can Trona és un dels dos grans punts de documentació que té el parc natural a la comarca. L'altre és l'Espai Cràter d'Olot, on s'hi agrupen més de 300 documents. En total, el parc térepartits en el territori garrotxí en establiments turístics compromesos amb la Carta de Turisme Sostenible.