Fiscalia, acusació particular i defensa demanen araper al policia nacional que va matar la parella a trets a Olot la matinada del 20 d'abril del 2019 . L'acusen d'un(perquè ha consignat més de 88.000 euros per indemnitzar els fills de la víctima) i d'alteració psíquica perquè conclouen que, en el moment dels fets, el processat va actuar guiat per la "ràbia" i va tenir dificultats per controlar els seus impulsos.El fiscal Enrique Barata i l'advocada de l'acusació particular, Maria Monguilod,per a l'agent de la Policia Nacional. La defensa, encapçalada pel lletrat Carlos Carretero, sostenia que l'acusat havia patit un estat de "bogeria transitòria" quan la víctima el va amenaçar de fer públic que és homosexual i que això, sumat al consum d'alcohol i drogues, havia provocat que tingués les capacitats anul·lades en el moment d'obrir foc contra la víctima.[h2]Agreujant de parentiu i reparació del dany com a atenuant[/h2]Després d'escoltar les declaracions dels testimonis i dels perits, tant el fiscal com les parts han modificat l'escrit de conclusions provisionals i. L'escrit únic que el jurat popular haurà de tenir en compte a l'hora de deliberar recull que el processat va disparar la seva arma reglamentària contra la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensar-se.També coincideixen a l'hora d'apreciar-li l', perquè tenia una relació sentimental amb la víctima des de feina més d'un any, i l'agreujant de gènere perquè va ser un crim masclista. Per contra, fiscalia, acusació particular i defensa tenen en compte dues circumstàncies atenuants: la de reparació del dany pelsque ha consignat per fer front a les indemnitzacions per als dos fills de la víctima i la d'alteració psíquica.[h2]El fiscal remarca les conclusions dels perits[/h2]Aquí, el fiscal ha remarcat al seu informe que els diferents perits que han avaluat l'acusat i que han declarat aquest matí a la secció quarta de l'Audiència de Girona conclouen que el policia nacional tenia la capacitat de control "disminuïda" per "la ràbia i la ira" que li va provocar la discussió amb la seva parella. Això passa, segons ha recordat Barata, dels dictàmens pericials, perquè el processat té una personalitat narcisista, amb poca tolerància a la frustració i amb la necessitat de projectar una bona imatge al seu entorn.Després del tràmit de conclusions i informes, està previst que el president del tribunal entregui aquest dimecres al matí l'objecte del veredicte al jurat popular,