​Lluèrnia 2022 deixa més d'un 80% d'ocupació turística a la Garrotxa

Lluèrnia va il·luminar Olot amb les instal·lacions i muntatges artístics que es van poder veure durant el cap de setmana passat, però també va encendre l'ocupació turística de la comarca. El festival del foc i la llumper a molts visitants de fora la Garrotxa que van decidir passar el cap de setmana a establiments de la comarca. Ho demostra el fet que l'ocupació turística va superarLa mitjana d'ocupació dels establiments de la Garrotxa durant el divendres 11 i el dissabte 12 de novembre es va situar, concretament, al, segons dades de Turisme Garrotxa . Són. L'any passat la desena edició del festival es va organitzar en diferents dies i amb un mes de durada.L'ocupació més alta es va registrar dissabte amb un 86,37%, mentre que divendres era del 76,50%. Són xifres molt semblants a la previsió que havia fet el sector i, per tant, no hi ha hagut moltes reserves ni cancel·lacions d'última hora. Tot plegat, però, també cal emmarcar-ho en l'època de l'any:de la temporada garrotxina.