​Una setmana de reflexió amb l'Olot.Doc

Setmana de projecció i reflexió a Olot. El gènere documental es converteix en protagonista durant aquests dies a la capital garrotxina gràcies a l'Olot.Doc, un certamen que reculli els acosta a la població. Des d'aquest dimarts fins al dissabte, els Cinemes Olot acolliran la mostra que enguany oferirà vuit documentals.Les projeccions es repartiran entre les: les escoles i el públic general. Un miler d'alumnes passaran per l' Olot.Doc durant aquesta setmana per veure quatre documentals que parlen sobre l'accident del Balandrau, el col·lapse ecològic o la ramadeira sostenible.El públic general podrà veure Agente Topo, la història d'un detectiu que s'infiltra a una residència d'avis; Helmut Newton, un reportatge sobre la vida i llegat d'aquest reconegut fotògraf; Flee, un reportatge animat sobre la història d'un refugiat d'Afganistan; Mountain, que explica l'afició pel muntanyisme; i Navalny, un reportatge sobre la vida del reconegut opositor rus.En total, Olot.Doc comptarà amb, on participaran periodistes o experts en alguna de les temàtiques que tracten els reportatges. La mostra s'hacom la Cooperativa Artiga o l'Associació Gent Gran d'Olot per perfilar les temàtiques que tracten les projeccions. Les entrades per veure els documentals es poden comprar a la pàgina web de Cinemes Olot o a taquilla.