​Testimonis del crim d'Olot descriuen el policia com «masclista, fatxa i molt dominant»

"Que baixis, cony!"

Fins a 24 anys de presó

El judici contra el policia nacional acusat de matar la parella a trets a Olot ha continuat aquest matí amb. Entre els qui han passat per la sala de vistes de l'Audiència hi havia la(que vivia amb ella al pis del carrer Verge de la Guia),Tant la filla com l'entorn de la víctima han coincidit a explicar que ella i el policia mantenien, marcada per continus alts i baixos i discussions constants. "Els seus caràcters xocaven i ell era bastant gelós: jo l'aguantava perquè estava amb la meva mare i era el que em tocava", ha dit la filla, que ha estat la primera a declarar.La noia, que en el moment del crim tenia 24 anys,, a qui en més d'una ocasió li havia vist "alçar la veu" contra la seva mare. Però no tan sols això. Tant ella com les amigues de la víctima han relatat que, uns cinc mesos abans del crim,. Va ser una nit on els dos eren a Camprodon, on ell hi estava destinat. Després de passar per un bar i discutir-se a dins del cotxe, segons han relatat, l'acusat la va empènyer cap a fora, la va colpejar i se'n va anar. Li va fer mal en un braç i li va deixar contusions i morats.Tot i que en un principi la víctima va voler denunciar-lo, al final es va fer enrere. Segons han dit tant la filla com les amigues, perquè(entre d'altres, dient que prenia antidepressius). A més, una de les amigues ha declarat que el policia nacional va arribar a regalar-li una bala dient-li que "portava el seu nom".L'entorn de la víctima també ha explicat com ella els havia dit que. La filla, fins i tot, l'havia vist fer-ho en una ocasió. Les amigues de la víctima han coincidit a declarar que no podien veure el policia nacional i que no volien saber-ne res d'ell. Durant el judici, també s'ha reproduït una nota de veu que l'agent va enviar-li a la víctima després de discutir-se, on entre d'altres li deia que l'estimava, que "mai" havia sentit una cosa semblant per cap altra dona i que volia formar part de la seva vida.El caràcter irascible que tindria l'acusat també s'ha fet palès durant la declaració d'un dels veïns del bloc. L'home ha explicat que els divendres -la parella solia quedar els caps de setmana- a vegades escoltava com el policia i la víctima arribaven en cotxe a l'edifici. Des de dins del pis estant,o com li deia de males maneres a la dona "Que baixis, cony!" perquè sortís del cotxe.El veí de sota del bloc també ha explicat que la matinada del crim va escoltar "una discussió molt forta" entre un home i una dona, i que després va sentir "tres sorolls molt secs" abans que tot quedés en silenci. Un altre veí ha explicat que l'havia despertat "un soroll molt fort, com metàl·lic com si es trenquessin vidres".El judici continua aquest dilluns a la tarda amb les declaracions dels mossos d'investigació i la policia científica.. Es preveu que a la tarda les parts anunciïn les conclusions definitives i s'entri a la fase d'informes, i que dimecres al matí el tribunal lliuri l'objecte del veredicte als membres del jurat popular.El fiscali l'acusació particular, encapçalada per la lletrada, acusen el policia nacional d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de gènere i de parentiu i demanen una pena de 24 anys de presó. L'advocat de la defensa, Carlos Carretero, admet l'assassinat, però apunta que hi ha circumstàncies eximents o atenuants.