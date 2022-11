​ERC considera que Junts «ha perdut quatre anys» amb la piscina coberta d'Olot

Quatre anys perduts. Això és el que considera ERC que han passat des del 2019 quan l'equip de govern va presentar un projecte (amb imatges incloses) sobre com seria la futura piscina municipal. Des des d'aleshores, i amb la pandèmia pel mig,per determinar els sistemes i equips que caldria instal·lar al nou equipament. Per als republicans, però, això no és suficient i"Al final del passat mandat es va presentar una maqueta sobre la piscina. Hem perdut quatre anys i ara abans de les eleccions tornem a treure el tema. La feina podria estar feta: saber el tipus de piscina, el model i la licitació. Són quatre anys perduts en aquest sentit", diu el portaveu d'ERC Olot,. El líder del grup de l'oposició també recorda que ERC ja va demanar en el seu moment que la piscina fos d'hivern.Ara, ERC demana que la piscina sigui. A més reclama millores al transport públic de la ciutat per arribar fins a l'equipament i laperquè els ciutadans puguin arribar-hi sense l'ús del vehicle privat: "Cal poder-hi arribar amb bicicleta i fer bici carrils que ara no hi són no s'hi esperen", diu Quintana.Es calcula que la piscina coberta costarà uns. Per al pressupost del 2023, l'equip de govern ja ha previst una partida deper començar les obres. Sobre el cost, ERC creu que, tractant-se d'una inversió important, "potser hauria estat bé per una petita pausa" i es podria "haver esperat" el 2024 per iniciar la construcció de la piscina municipal coberta amb l'objectiu d'evitar l'actual crisi de preus i a l'espera d'una millora de la inflació.