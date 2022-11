​Famílies del Morrot aixequen la veu contra la urbanització de la zona del Serrat d'Olot

El sòl que està previst urbanitzar Foto: Pau Masó

L'Ajuntament promet canvis en el projecte

Les famílies de l'escola del Morrot d'Olot han aixecat la veu davant l'aprovació inicial del pla urbanístic de la zona del Serrat, ubicada entre el Morrot i el polígon Pla de Baix. A aquesta zona de terreny(dels quals 130 de caràcter social) i és una de les àrees d'expansió més importants que li queden a la ciutat. Però, des de l'consideren que el pla d'urbanització inclouque han fet que l'associació acabés presentant al·legacions al projecte de l'Ajuntament."Des de l'AFA no s'està en contra del pla urbanístic que es proposa, sinó d'algunes tendències que sembla que pren", diu, membre de l'associació de pares i mares del Morrot. El principal motiu de discussió és la construcció d'un nou carrer que passaria pel costat del pati del centre. Segons les famílies, aquesta nova via: "L'ample que es preveu incloent el vial de circulació i les fileres d'aparcament, sobrepassa el que els plans parcials consideren oportú", diu Santaeulària.Asseguren que s'hi projecta, segons els plans urbanístics. "Una possibilitat seria que hi hagués un carrer pavimentat, però de vianants. Això no queda explícit en el pla parcial i podria anar per aquí. Però en el pla d'urbanització que s'ha presentat això no és així i es veu la via principal amb aparcaments i voreres més estretes", explica el portaveu de l'AFA.Les famílies també remarquen que la manera com es pretén urbanitzar la zonaque, a vegades, ha mostrat l'equip de govern: "Si es preveu una via principal just davant l'escola, entenem que s'entra en contradicció amb la voluntat de pacificar un entorn escolar. "Ens agradaria que es pogués trobar una solució i anar cpa a la pacificació, però es va cap a una direcció contraposada. És una llàstima i esperem que es trobi una solució abans que es posi fil a l'agulla a l'inici de les obres".De moment, l'AFA s'ha reunit una vegada amb l'àrea d'urbanisme. Va ser el dia que s'acabava el termini per presentar al·legacions i després de diferents intents per trobar-se: "Durant l'últim any vam estar demanant entrevista amb l'Ajuntament i ens van dir que anava per llarg i no patíssim perquè el carrer no estaria fet fins, com a mínima, el 2025. Però el setembre ens vam adonar que no només la cosa ja estava prevista amb un pla urbanístic, sinó que el període d'al·legacions estava a punt d'acabar. Ens va saber greu les maneres", diu Joan Santaeulària.Ara les famílies estan a l'espera de la resposta a les al·legacions que van presentar. A l'últim ple municipal del mes d'octubre, després de rebre les al·legacions, el regidor d'Urbanisme,, va afirmar que". A més Güell també va assegurar que, encara que s'acabi el període d'al·legacions, "es posarà el temps que faci falta" per introduir millores al projecte urbanístic.