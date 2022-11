​El policia nacional que va matar la parella a Olot: «No sé com vaig poder fer això»

24 anys de presó

L'agent de la Policia Nacional acusat de matar la parella a trets amb l'arma reglamentària a Olot el 20 d'abril del 2019 ha declarat al judici que "suposa" que va ser ell qui va obrir foc contra la dona, però queperquè només té "flaixos". Segons ha explicat davant el jurat popular, aquella nit estava afectat pel consum d'alcohol i drogues i van tenir. L'acusat ha afirmat que, durant la disputa, la víctima li va dir "maricon" en diverses ocasions i el va amenaçar amb "fer públic" que és homosexual: "Em va generar molta ràbia, ho volia mantenir en secret". El processat ha dit que "lamenta molt" els fets i que no s'explica com va "poder fer això".El judici va començar divendres passat amb la tria del jurat popular i, després de la lectura dels escrits de conclusions provisionals i de les al·legacions prèvies del fiscal, l'acusació particular i la defensa, va declarar l'acusat.Segons ha explicat, ell i la víctima tenien. Ell era agent de la Policia Nacional destinat a Camprodon i la dona, mare de dos fills, vivia a Olot, en un pis situat al carrer Verge de la Guia. L'acusat ha assegurat que tenien discussions sovint, sobretot provocades per gelosia, però que sempre es reconciliaven: "Ens estimàvem".La nit del 19 al 20 d'abril del 2019 van sortir plegats per Olot. El processat ha dit que ell, i que també prenia anabolitzants per guanyar massa muscular. Mentre eren fora un pub, i sempre segons la versió de l'acusat, va arribar una noia que coneixia i es van saludar fent-se dos petons. "Ja vaig veure que acabaria malament", ha dit el processat que ha afegit que va veure com la víctima posava mala cara perquè estava gelosa.En aquest moment, el fiscalli ha preguntat si la víctima sabia que ell havia mantingut relacions sexuals en el passat amb aquella noia, però l'acusat no ho ha pogut precisar. Sí que ha dit, però, que va decidir agafar la jaqueta i marxar per evitar que la discussió amb la seva parella anés a més.Segons el seu relat,amb missatges de la seva parella i, quan va arribar allà, li va trucar: "Vam quedar per arreglar-ho". L'acusat va conduir fins a casa de la dona on la investigació apunta que va arribar cap a les 2.15 i les 3 de la matinada.Un cop allà, ha dit que es va trobar un "panorama" que no volia. L'acusat concreta que volia tenir una conversa amb la víctima sense alcohol ni drogues, però que, tan bon punt va travessar la porta, va veure que ella havia consumit cerveses i porros. "La discussió va començar deu minuts després d'arribar", ha declarat.A partir d'aquí, ha assegurat que no recorda ben bé com va anar la disputa perquèi tampoc sap quina part del record que té és real. Tot i que no ho ha dit durant l'interrogatori del fiscal, sí que ha especificat responent al seu advocat de la defensa que durant la batussa la víctima li va dir "maricon moltes vegades", el va colpejar amb una ampolla i el va amenaçar amb "fer públic" que és homosexual: "Només ho sabien ella i una amiga i jo volia que continués sent un secret".Això, ha afegit, li va generar "molta ràbia".-una arma que duia al damunt tot i no treballar pel nivell d'alerta antiterrorista- ni haver obert foc, però diu que "suposa" que ho va fer perquè "tot apunta" que va ser així. Tampoc recorda haver-se engegat un tret al cap després de matar la dona.L'acusació pública ha llegit un seguit de missatges que el processat li va enviar a la víctima dies anteriors i fins una hora abans del crim. En un, li deia que era una "psicòpata gelosa" i que ell es trobava en un moment de la seva vida en el que li era igual "matar diverses persones" i després "engegar-se un tret". L'acusat ha dit que el següent record que té és el dels Mossos d'Esquadra detenint-lo per assassinat.Al final de la declaració,: "No sé com vaig poder fer això, se suposa que un policia és una persona experimentada que ha de saber fer front a aquestes situacions". "No puc tornar enrere, si pogués ella estaria viva", ha conclòs.El fiscal Enrique Barata i l'acusació particular, encapçalada per la lletrat Maria Monguilod, l'acusen d'un. Sostenen que es va tractar d'un crim masclista i que el policia va perpetrar l'atac "per demostrar el seu domini i la superioritat sobre la víctima en la relació que mantenien" perquè "no acceptava que la dona el contradigués, discutís les seves decisions o mostrés comportaments de gelosia públicament davant de les amistats del processat". De fet, les acusacions considera que això generava "rancor i ressentiment en l'acusat" que va acabar volent fer una "exteriorització violenta de la seva superioritat i dominació".L'advocat de la defensa, Carlos Carretero, admet l'assassinat, però apunta que hi ha. En concret, que el processat va patir un estat de "bogeria transitòria" provocat per la por que es fes públic que és homosexual, que tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol i drogues, que ha consignatper fer front a les indemnitzacions per als fills de la víctima i que el cas ha trigat més de tres anys en arribar a judici.El judici, que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona, continua aquest dilluns.