​Nan Oliveras guanya la mítica Behobia-Sant Sebastià

Dia que recordarà. Aquest diumenge 13 de novembre, el triatleta olotí ha guanyat la mítica cursa de, una mitja marató amb uns 30.000 participants que se celebra al País Basc. Oliveras ha sorprès els corredors més habituals de la mitja distància i ha aconseguit la victòria ambEl triomf de l'atleta garrotxí ha estat marcat per. Quan faltaven vuit quilòmetres per al final, Oliveras ha llançat l'atac que no han pogut seguir els dos favorits Jesús Olmo i Artur Bossy, segon i tercer respectivament. L'olotí ha acabat entrant en solitari a meta i s'ha convertit en el guanyador de lad'una de les cites més importants per als amants de l'atletisme.Nan Oliveras, en declaracions al Diari Vasco ha dit, just després de travessar la meta, que tenia moltes ganes de disputar la carrera i que: "Tenia moltes ganes de venir i guanyar és espectacular. He intentat imposar el meu ritme i així ha estat. És de les millors carreres que he corregut. Li dedico el triomf al meu pare que ens va deixar fa dos anys".