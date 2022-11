Quant cobren els alcaldes de la Garrotxa?

Consulta el salari dels alcaldes catalans

Lasempre ha estat una qüestió controvertida i, mentre alguns sectors reclamen sous elevats en consonància amb la seva responsabilitat, d'altres en defensen de més baixos per acostar-se als estàndards mitjans de la població que representen. Per abordar-ho amb dades, el Ministeri de Política Territorial ofereix xifres anuals per poder comparar els, i aquesta setmana ha publicat les dades referides al 2021. Aquestes es poden consultar al següent mapa, el qual permet filtrar també per aquells que hi tenen, només parcial o sense cap temps determinat -ja sigui perquè es tracta de municipis petits o perquè tenen altres càrrecs a altres institucions d'on perceben la major part de remuneració.A la Garrotxa, qui té el sou més alt és l'alcalde d'Olot,. Cobraamb dedicació exclusiva (uns 4.800 euros al mes fent el càlcul amb les pagues extres prorratejades). També amb dedicació exclusiva el segueix l'alcalde de Santa Pau,, amb més de. En tercer lloc, hi trobemde Sant Joan les Fonts amb més dei dedicació parcial.De fet,: Pep Berga, Pep Companys i Lluís Amat (qui cobra gairebé 24.000 euros l'any). Hi ha deu alcaldes que tenen dedicació parcial i cinc que s'ocupen de l'alcaldia sense dedicació (Besalú, Sant Aniol, les Preses, Beuda i Sales de Llierca). Precisament, els que cobren menys són dins aquest últim grup:, Francesc Oliveras (348), Lluís Guinó (414 euros l'any) i Bernat Sanz (2580).Clicant o passant el cursor per cada municipi, apareix tota la informació del salari, el nom i partit de l'alcalde, i el nombre d'habitantsCom es pot comprovar, els municipis ambtendeixen a ser lògicament també aquells amb salaris més elevats per a qui dirigeix l'ajuntament. Així, la retribució més alta és la de l'alcaldessa de, de 100.000 euros, si bé això només ocorre sobre el paper, ja que, segons exposa el web del consistori, d'aquests renuncia anualment a 56.900 euros que són destinats a projectes socials. Encara que sigui formalment, però, es tracta també del segon sou més alt de l'Estat -Barcelona és també la segona ciutat més gran-, només per darrere del de l'alcalde de Madrid,, de 108.517,8 euros.Tornant als municipis catalans, els altres alcaldes amb sous més alts són el de(76.006 euros anuals); el de(73.444,6); el de(71.196); el del(70.750,8); el de(69.252,5); i la de(68.536,8). Entre aquests no s'hi troba la nòmina de l'alcaldessa de la segona ciutat del país, l', ja quenomés cobra com a presidenta de la Diputació de Barcelona, ni tampoc apareix la de l'alcalde de, la quarta ciutat més gran, ja que el sou deés de tan sols 45.480,1 euros.Ara bé, no tots els consistoris han complert l'obligació de remetre la informació sobre els salaris al Ministeri i, per això, algunes de les xifres que hi apareixen són del 2020. Però és que encarani aquest ni l'anterior any. Majoritàriament, es tracta de petits pobles en què aquests tràmits poden passar-se per alt, però n'hi ha alguns que sorprenen, especialment el de, de 94.012 habitants i que no ha informat de les retribucions de la seva alcaldessa cap dels dos exercicis, com tampoc ho han fet els de(57.217 habitants),(27.974) o(20.156).