​Recullen més de 2.000 signatures en contra de la pujada d'impostos a Olot

Trobada amb l'alcalde

2.200 signatures. Aquesta és la xifra final que ha aconseguit la campanya ciutadana en contra de la pujada d'impostos que preveu fer l'Ajuntament d'Olot de cara al 2023 (un 4% l'IBI i un 6% les escombraries).ha estat la impulsora de la campanya i qui aquest divendres ha fet entrega al consistori de totes les firmes.Guardiola s'ha mostrat satisfeta del nombre de signatures i: "No sé si servirà. Però el que penso és que s'hauria de fer més sovint i per moltes altres coses. Després que cadascú voti a qui vulgui. No és cosa de política sinó d'un canvi de mentalitat de la ciutadania". Guardiola diu que amb el seu gest vol convidar la població a què facin el mateix "per coses que creuen que han de canviar": "La gent s'ha de responsabilitzar del funcionament de com va tot. Si crítiques, però no fas res, ho trobo molt banal i gens constructiu", assegura.Després d'entregar les signatures,per intercanviar opinions. La promotora de la recollida de signatures diu que Pep Berga li ha mostrat xifres i arguments sobre per què s'apugen els impostos, però afirma que "no l'ha convençut": "Tenim unes vivències diferents. He intentat que sàpiga quina és la cara que ell no veu. Si ens hem d'ajustar al que hi ha, ells també s'ho haurien de plantejar".A la trobada, l'alcalde ha recollit els arguments de Guardiola, però. S'espera que durant els pròxims dies Junts valori les signatures i els arguments i acabi prenent una decisió sobre l'augment dels impostos que preveu per a l'any que ve.Pel que fa a la campanya, Guardiola ha confirmat que. Durant una setmana,n'han estat recollint amb l'objectiu d'aconseguir el que ja es va aconseguir el 2019. Aquell any la pujada d'impostos era més pronunciada (un 14%) i es van agrupar més de 2.000 signatures en només 48 hores. La mobilització ciutadana va aconseguir que l'equip de govern reculés i reduís l'augment a un 4%. Aquesta vegada, la despesa generada per la crisi energètica pesa en les ordenances i pressupostos municipals.