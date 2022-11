​La garrotxina Núria López canta al disc de La Marató 2022

Núria López segueix la seva carrera musical que va catapultar la seva participació en el programa Eufòria de TV3. Després de f itxar pel musical El Rey León i anunciar la seva incorporació a la discogràfica U98 , ara López fa un pas més:López ha anunciat la notícia a les xarxes socials assegurant quei desitjant que el públic "gaudeixi tant com nosaltres" de la cançó. Es tracta de. Recentment, el britànic va reinterpretar la cançó amb Dua Lipa i va aconseguir tornar-la a situar al capdamunt de les llistes musicals internacionals.Núria López canta aquest tema al costat del seu company a Eufòria,. Els dos finalistes del programa es tornen a trobar ara per fer un doblet únic i exclusiu per a la Marató 2022.Aquest any, la cita solidària de TV3 recollirà fons per a les malalties cardiovasculars. El disc de La Marató sortirà a la venda físicamenta un preu de 12 euros amb diferents diaris de paper. També es podrà comprar a la botiga de TV3 a partir del 28 de novembre. El disc recull 21 cançons inèdites amb col·laboracions úniques d'artistes nacionals i internacionals cantant amb català.