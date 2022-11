Editen un llibre sobre la figura d'Anna Manel·la

Després d'inaugurar una exposició de l'obra i trajectòria d'Anna Manel·la i d'anunciar que també s'està produint una obra teatral inspirada en la seva figura , el record per l'artista olotina. A través d'un grup d'amics de l'artista, s'ha editat una publicació que es titula Anna Manel·la. La dona i el mur.El llibre evocade l'escultora que va morir el 2019. Compta amb una introducció de la comissària de l'exposició, M. Lluïsa Faxedas, i una biografia de Xavier Ruscalleda. També s'hi troben records i textos de Glòria Bosch, Carme Ortiz, Antoni Puigverd, Quim Domene, Àlex Nogué, Pep Fargas, Eva Vàzquez, Sebastià Goday, Marcel Dalmau, Isabel Banal, Josep Maria Terricabras, Narcís Sellas i Sigrid Werning. El llibre ha estat dissenyat per Xevi Prat i s'il·lustra amb dibuixos de la matenia Anna Manel·la i fotografies de les seves escultures que ha retratat Pep Sau.La presentació serà aquest dissabte a. Comptarà amb la intervenció de la companyia Samfaina de Colors que està preparant l'obra teatral d'Anna Manel·la. El llibre es podrà comprar a les llibreries Drac i Isop a un preu de 50 euros.Després de la presentació del llibre, a les 12 h, hi haurà una visita guiada a l'exposició dedicada a Anna Manel·la a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa. la visita anirà a càrrec de la comissària de la mostra M. Lluïssa Faxedas.