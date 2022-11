​Un incendi a un bloc de pisos obliga a desallotjar una seixantena de veïns a Olot

Aquest dijous a la nit, un incendi ha afectat part d'un bloc d'habitatges al barri de Sant Miquel d'Olot. Els fets han passat al voltant de les deu de la nit al. Les flames s'haurien generati això ha obligat a desallotjar momentàniament tot l'edifici i els contigus. S'hanque hi havia aparcats dins el garatge i el fum ha afectat algunes plantes superiors.Segons ha pogut saber, no hi ha hagut ferits de consideració. Els Bombers han pogut controlar el foc cap a les onze de la nit, tot i que els veïns desallotjats, de moment, no han pogut tornar a casa. En total serieni per això, l'associació de veïns del barrii persones que fes falta.Els Bombers estan inspeccionant els habitatges peri quins caldrà que passin la nit en algun altre lloc. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diferents dotacions de Bombers, Policia Municipal i SEM. De moment, es desconeixen les causes del foc.