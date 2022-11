​Les 10 instal·lacions que no et pots perdre de Lluèrnia 2022

La flama que mai s'apaga – plaça Major

Synthesis – Claustres del Carme

Llar – Cràter del volcà Garrinada

Disseny preliminar de l'Hort de la Llum 2022. Foto: Lluèrnia

Niu de foc – Plaça de Sant Miquel

Pneumos – Al bosc de la Garrinada

Galàxia Zoòtrop – Plaça de Sant Miquel

Un zoòtrop. Foto: Lluèrnia

Flamboiant – Carrer de Sant Bernat

Bulla – Camp de futbol de Sant Miquel

Representació gràfica d'una de les 3.500 pilotes amb què comtparà la instal·lació de Lola Solanilla. Foto: Lluèrnia

Un equilibri sensible – interior de les cases verdes de Sant Miquel

Connections – Carrer dels Sastres

És el punt d'inici de Lluèrnia, allà on comença el recorregut pels 25 muntatges que ofereix el festival. Tot i ser el principi, la instal·lació parla del final, de. Vol ser un homenatge ii que recordem a través de "la flama" que van deixar. El muntatge, ideat per la família i les amistats de Maria Danés, té el foc com a element principal. A partir d'una, s'hi afegeixen zones d'activitats o trobada. Un micròfon obert, la poesia, la música o la pintura formaran part del muntatge. Només dissabte.L'torna a experimentar, com cada any, als claustres del Carme. L'ESDAPC utilitza Lluèrnia com un laboratori per als alumnes i professors que porten a terme la instal·lació. Després d'utilitzar ampolles, nenúfars, globus o núvols, aquest 2022 l'escola s'inspira en el concepte de, i tots els seus significats. Només dissabte.La instal·lació és "", el muntatge que cada any l'organització de Lluèrnia encarrega de manera exclusiva a un artista en concret. Aquest 2022 li ha tocat a, arquitecte barceloní. Serà la instal·lació més majestuosa, ja que està ubicada al cràter principal de la Garrinada. Segons el mateix artista, la intenció és creardins el mateix cràter amb una gran estructura que tocarà "al mínim" l'espai i el lloc on s'ubica. Estarà activa divendres i dissabte.Es tracta de l'de Lluèrnia. Tindrà lloc a les onze de la nit des de la plaça Major. Comptarà amb un "recorregut de foc" que anirà fins a la plaça de Sant Miquel on s'encendrà "el niu de foc" a les 23:30 h per posar punt final a l'onzena edició. Elsseran els encarregats de portarfins a la plaça per cremar el niu, una estructura de materials prims en forma de refugi que permetrà posar molt de foc al final de Lluèrnia. Només dissabte.El muntatge està fet a mans de l'. Agafa el terme(que significa respiració o esperit) per crear una atmosfera única. La instal·lació convida a entrar en un ambient "atemporal i evanescent" al mig del bosc, i pretén fer reflexionar sobre el fet de deixar fluir la natura, respectant-la i protegint-la. Activa divendres i dissabte.Es tracta d'una de les obres més participatives de Lluèrnia, ja que compta amb la col·laboració dels. Al cor del barri de Sant Miquel es podran veure els(aparell rotatori de cinema) que han construït els alumes de secundària de la comarca.El foc serà el principal element d'aquesta instal·lació que va a càrrec de la companyia, una formació de Girona de llarg recorregut que compta amb piròmans, escenògrafs, i artistes diversos. El muntatge té la col·laboració d'una quinzena de persones i pretén reflexionar sobre l'aparició del foc quan marxa la llum. Només dissabte.De la mà d'una coneguda artista de Lluèrnia,, el camp de terra del barri de Sant Miquel es convertirà en una catifa de llums. En total,brillaran enmig de la foscor i els volcans de Sant Francesc i la Garrinada. La instal·lació s'ubica en un espai dequadrats que s'omplirà de boles de llum que semblarà que flotin, però estaran subjectades a través de fines barres metàl·liques. Activa divendres i dissabteLa instal·lació va a càrrec de les escoles de primària de la Garrotxa. El seu motiu central és la figura de, un escultor i pintor olotí. La instal·lació vol ser un muntatge a Quera i per això, a través de la seva obra, els alumnes de les escoles garrotxines han creat diferents figures que transformen l'espai en "un univers il·luminat" per ser detingudament contemplat. Activada divendres i dissabte.A través d'una música creada per l'espai,vol fer viatjar els decibels en el temps i fer-los "ballar amb la llum". L'artista de Panamà que treballa amb el color, el reflex i les textures ubicarà la seva instal·lació entre el carrer de l'Alta Maduixa i el de Lliberada Ferrarons. La peça vol "dialogar amb la connexió del moment i amb la recerca de l'ésser". Activa divendres i dissabte.