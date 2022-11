Les recomanacions per visitar el Festival Lluèrnia d'Olot

On aparcar?

Com moure'm?

Olot s'omple de llum i foc aquest cap de setmana amb l' onzena edició del Festival Lluèrnia . Es desenvoluparà durant divendres i dissabte, principalment al Nucli Antic i al barri de Sant Miquel. El certamen és un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat i es preveu que unes 15.000 persones puguin aterrar a la ciutat durant el cap de setmana. Per aquesta raó, des de l'organització i l'Ajuntament s'ofereixenS'han habilitat diferents. El principal serà al r, on hi ha una gran esplanada de sorra i s'hi podrà deixar el cotxe. També s'indicaran com a zones prioritàries d'aparcament el(al carrer Folch i Torres), el. Des d'aquests tres últims punts d'aparcament es pot arribar amb pocs minuts a peu fins al barri de Sant Miquel, on hi ha la majoria d'instal·lacions.A peu. És el millor mitjà de transport que pots utilitzar si visites Lluèrnia. "Recordo cues que arribaven a Can Xel o al Túnel de Bracons. Demanar a tothom que vol viure Lliuernia des de la comarca i la ciutat que es desplaci a peu fins al festival", ha dit l'alcalde d'Olot,, hores abans del certamen.Per aquells que aparquin al recinte firal,fins al centre de la ciutat amb pocs minuts. El bus només estarà operatiu dissabte, començarà a fer viatges des de les sis de la tarda, serà gratuït i transportarà visitants des del pavelló firal fins a l'estació d'autobusos de la ciutat, a tocar del Nucli Antic.

Una imatge d'arxiu de Lluèrnia. Foto: Adrià Bosch

Hi haurà restriccions de trànsit?

Quan visitar les instal·lacions?

On menjar?

On són els punts d'informació de Lluèrnia?

Polseres per a infants

Durant les hores del festival (a partir de les 18 h)i al barri de Sant Miquel. A les principals artèries de la zona no s'hi podrà aparcar, com per exemple a l'avinguda Rei Jaume II que quedarà completament disponible per als vianants.Aquest any Lluèrnia s'ha programat amb dos dies de durada.. Per aquesta raó, els organitzadors recomanen, sobretot a la població local, que aprofitin el divendres per visitar les instal·lacions lumíniques i així dissabte només els quedarà per veure les de foc.Si es vol sopar a algun restaurant de la ciutat, es recomana, ja que els establiments de seguida queden plens. Tot i això, per qui vulgui alguna cosa més ràpida i lleugera, a la plaça de Sant Miquel hi haurà "", on se serviran entrepans.N'hi haurà dos. Un a la plaça del Carme i l'altre a l'antiga botiga de Ca l'Usero, a l'avinguda Girona a l'alçada de la plaça de Sant Miquel. Als punts d'informació hi haurà persones de l'organització que guiaran els visitants i recomanaran els recorreguts que es poden fer per veure les instal·lacions.Lluèrnia també posarà a disposició de les famíliesper a infants perquè, en cas de perdre's, puguin ser identificats. Es podran adquirir gratuïtament als punts d'informació o bé a través dels voluntaris de Protecció Civil.