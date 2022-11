​Desokupa intenta desallotjar diferents famílies que ocupaven un bloc de pisos a Olot

L'empresa Desokupa ha actuat aquest dimarts a Olot en un desallotjament a diferents d'habitatges ocupats d'un mateix bloc de pisos al barri de Sant Miquel. Es tracta d'una promoció d'habitatges que es va construir fa més d'una dècada i està situada al carrer Abat Racimir. Segons ha pogut sabers'hauria intentat desallotjarA hores d'ara,. L'intent es va produir aquest dimarts al vespre quan diferents membres de l'empresa Desokupa es van presentar a l'edifici per fer fora els ocupants, alguns dels quals, segons algunes fonts, són famílies i hi ha persones vulnerables i menors.Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís que s'estava produint el desallotjament, es van dirigir fins al lloc dels fets i. Segons fonts dels Mossos, s'ha obert una investigació per determinar si hi ha motius legals per desallotjar les persones. Això ha fet que, de moment, el desallotjament hagi quedat aturat.Fins fa poc, el bloc de pisos era propietat de Solvia, però van ser comprats fa poc per a un altre propietari que els volia posar a lloguer. Son immobles que estan destinats a habitatge social, però que Solvia no els va posar mai en joc. Amb el pas del temps,i ara el nou propietari ha contractat Desokupa per fer fora aquelles persones i famílies que s'estaven en els habitatges. Per fer fora els ocupants, l'empresa ha ofert diners i alguns han acceptat, però n'hi ha d'altres que, de moment, segueixen a l'immoble.L'Oficina d'habitatge d'Olot estava al cas de la situació irregular de les persones que vivien al bloc de pisos. De fet,per recollir informació i inscriure persones al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial. A l'espera de com evoluciona el cas, 24 hores després de l'intent, a la zona del desallotjament s'hi han vist encara membres de l'empresa Desokupa i altres tècnics instal·ladors d'alarmes a l'espera d'alguna ordre.