​La via ciclista que connectarà Olot i la Fageda es construirà l'any que ve

La nova via ciclista tindrà un tram arran de la carretera Foto: Pau Masó

Objectiu: menys vehicles a Can Serra

Quatre ramals ciclistes amb sortida a Olot

Ja hi ha projecte, data i finançament per impulsar la que és la peça que faltava en la gestió de la mobilitat de l'entorn a la zona central del parc natural de la Zona Volcànica. El Departament de Territori i l'Ajuntament d'Olot han firmat un conveni per, porta d'entrada a la Fageda d'en Jordà. Fins ara només hi havia el tram sud (Can Blanc – Santa Pau) i la nova obra, passant per la Fageda d'en Jordà.L'obra està prevista que s'executi, tal com ha anunciat el director dels serveis territorials de Girona del Departament Territori,: "És una obra rellevant per a la descarbonització de la mobilitat del país i per completar la xarxa de mobilitat sostenible de l'eix pirinenc. Per això, l'esforç serà considerable i es farà tot el que calgui". Pel que fa al procés d'expropiacions, Saló afirma que està "gairebé tancat". Tot plegat permetria queEl traçat de la nova via ciclista tindrà poc més deamb pics del 12%. Estarà dividida en: una que passarà peri una altra que aniràque connecta Olot i Santa Pau. Començarà al Parc Espunya i seguirà el camí del Triai, per la pujada del gegant, fins a l'Escola Joan XXIII. Allà, passada l'església de les Fonts, agafarà el camí de Mas les Gleies i connectarà amb la carretera principal a l'alçada del trencant de Batet. A partir d'aquest punt, la via ciclista anirà arran de carretera fins al barri de Can Blanc, on es connectarà amb el traçat actual fins a Santa Pau i que l'any passat va registrar 80.000 viatges a peu i 15.000 amb bicicleta.El nou carril bici passarà per la zona dels restaurants dels Ossos i S'Olivera, on la carretera està molt a prop dels accessos a aquests establiments.i generar uns quatre metres d'espai perquè la via ciclista se situï entre la carretera i l'entrada dels restaurants, millorant també la seguretat dels clients dels establiments.L'objectiu de l'obra és, principalment,. La nova via permetrà deixar el cotxe a Olot i arribar de manera segura a peu o amb bicicleta a la Fageda. "Aquesta és la idea. 2,3 quilòmetres a peu és una distància petita que et permet arribar a tocar de la Fageda i està a l'abast de tothom. Això ens permetria treure molta gent que va per la carretera", ha afirmat l'alcalde de la capital garrotxina,, qui també ha explicat que s'està estudiant la creació d'aparcaments on els visitants podrien deixar el cotxe.El de Santa Pau serà l'enèsim ramal ciclista que connecta Olot amb una altra població, però no serà l'últim. En un futur s'espera tenir quatre connexions ciclistes que surtin de la ciutat. A la ja existent de la via verda del Carrilet a la Vall d'en Bas, s'hi afegiria la de Santa Pau, la via verda de Bianya que connectarà amb Sant Joan les Abadesses i la ruta del Fluvià que enllaçarà amb Serinyà. Aquestes dues últimes encara estan en una fase de projecte, tot i que la de Bianya ja s'han licitat les obres i s'espera que aviat es puguin començar els treballs.