​Segueixen les protestes a l'Hospital d'Olot després d'una primera reunió amb la direcció

Nadia Toberias és la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot Foto: Pau Masó

Segona jornada de protesta aquest dimecres al matí a l'Hospital d'Olot. Tal com ja van anunciar, els treballadors del centre tenen intenció de. Aquesta vegada, s'han concentratdavant la porta de l'Hospital amb les mateixes reivindicacions que fa una setmana.La novetat és que. La gerència de l'Hospital va convocar el comitè per una reunió aquest dimecres al matí. Durant una hora, de vuit a nou, les dues parts han estat reunits. El comitè ha exposat les seves demandes (reforç de plantilla i cobrar les DPO), però. "No hem pogut entrar amb molta profunditat. Ens emplacem a una reunió la setmana que ve per estudiar més bé la parcialitat i en quins camps es pot generar una jornada completa", ha dit Nadia Toberias, presidenta del comitè d'empresa.En la reunió d'aquest matíperquè puguin ser jornades completes. Segons Toberias això "podria ser una part de la solució" a la situació d'estrès i sobrecàrrega que denuncia el comitè. A la trobada la direcció també ha traslladat la sensació que no hi ha cap maltravte cap als treballadors: “La direcció no creu que es maltracti el personal. Però, per nosaltres, que deixin càrregues assistencials elevades amb una plantilla insuficient és un mal tracte”, afirma Toberias. De moment, però, les dues parts s'han emplaçat una nova reunió dimarts que ve.A la protesta d'aquest matí, la presidenta del comitèque és una altra de les reivindicacions: "Aclarim que els últims dos anys s'han pagat gràcies a la partida que va fer CatSalut a tots els hospitals perquè el personal tingues aquesta remuneració i es va deslligar de l'equilibri pressupostari. Això no és un mèrit de la direcció de l'hospital. Els tres anys anteriors a la pandèmia no es van pagar perquè es tancava el pressupost amb dèficit".El comitè d'empresa (format per 17 persones i diferents sindicats) ha assegurat que "fins que no tinguin garanties d'una solució"i sortint els dimecres de novembre davant l'accés principal de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.