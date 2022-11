Can Trona tindrà accent femení tot aquest novembre

Can Trona es bolca aquest novembre amb l'. Coincident amb el mes que se celebra el, l'equipament garrotxí ha fet una programació especial.En total s'han programatque tenen la dona com a protagonista. Hi ha exposicions, documentals, un concert, teatre i una conferència. El cicle de gènere va començar la setmana passada amb la projecció delsobre la primera dona taxista de l'Afganistan. També el cap de setmana passat es va dur a terme una jornada de conferències de lasobre igualtat de gènere.De cara al pròxim cap de setmana, hi hauràque representarà el seu espectacle Històries íntimes de dones. El dissabte 19 de novembre es projectaràque narra el viatge que emprenen quatre dones d'una zona rural de l'Índia. Després de la projecció hi haurà una taula rodona per debatre sobre l'argument de la pel·lícula. Finalment, el cicle de gènere de Can Trona acabarà amb un, una cantant balear guanyadora del concurs Sons de la Mediterrània 2021.Durant tot el mes de novembre també, on deu il·lustradores van dibuixar deu dones que destaquen per la seva lluita social. Alguns dels actes del cicle tenen taquilla inversa i altres una entrada de 3 euros. Per consultar tots els detalls de la programació només cal visitar la pàgina web cantrona.cat