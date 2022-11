​El gimnàs com a element inclusiu per als usuaris d'Integra

Núria Fité i Pau Cruañas firmant el conveni Foto: Jordi Barranco

Integra eixample la seva vinculació amb el teixit social i esportiu del territori. L'entitat que treballa per a la inclusió de persones amb altres capacitatsa canvi de tasques de manteniment.El conveni s'ha signat amb el gimnàs Top Team i permetrà als membres del taller ocupacional d'Integraa canvi de fer tasques de manteniment com jardineria o pintura. "Qualsevol activitat que plantegem ha d'estar emmarcada dins el concepte d'inclusió. Per aconseguir l'objectiu és molt important la complicitat i col·laboració amb la societat en general. Avui fem un pas més cap a l'assoliment del nostre objectiu d'incloure", afirma, presidenta d'Integra.Hi havia l'opció que els entrenadors de Top Team anessin a les instal·lacions d' Integra , però tal com expliquen, calia fomentar la inclusió: "Teníem l'opció d'incentivar l'activitat esportiva al centre d'Integra, però això no tenia sentit perquè el que estem buscant és la inclusió. Per això hem optat perquè les persones d'Integra vinguin al gimnàs, facin activitat juntament amb la resta d'usuaris i s'involucrin com una persona més en el gimnàs", explica un dels gerents,A més de les persones amb altres capacitats,. Se'ls oferirà la quota gratuïta i un 10% de descompte en la mensualitat perquè també puguin compartir gimnàs amb els usuaris de l'entitat olotina.